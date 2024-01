CRISTO REY, Escuinapa. _ Padres de familia y docentes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata cerraron la institución en demanda de la destitución de la directora del plantel.

La Directora María Dolores García mantiene una actitud grosera con padres de familia y docentes indicaron, negándose incluso a realizar actividades culturales tradicionales de la institución.

“Son varias situaciones que hemos tenido con ella, se le ha externado a supervisores, al sector, pero no nos han resuelto, por eso estamos cerrando la escuela y pidiendo que se nos dé respuesta, queremos la destitución de la directora”, dijo uno de los padres de familia.

Son 3 años en que se ha hecho caso omiso a las demandas que tienen, la docente ha llegado al punto de insultar o pelear con los docentes delante de los niños, aunque se le ha llamado una y otra vez a evitarlo.

Evita la comunicación, calumnia e inventa situaciones de los docentes, lo que genera una situación ríspida en la institución y los padres de familia que le han pedido que cambie su comportamiento son sacados de la institución.

Manifestaron que uno de los últimos problemas que se generó con la comunidad, fue que el año pasado se negó a un festival cultural decembrino, pese a que este es una tradición en la comunidad, cuando finalmente aceptó puso día y hora que no concordaba con las necesidades de los pobladores, quienes le pedían que fuera después del 13 de diciembre y por la tarde.

“Primero dijo que sí estaba bien así como lo planteaban y después dijo que no que tenía que ser el día que ella decía y por la mañana, al no acceder dijo que no podía ser dentro de la escuela, por lo que se hizo en el pueblo, fuera de la escuela, no se puede trabajar con ella”, dijo uno de los docentes.