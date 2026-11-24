Debido al cierre de la carretera de cobro el aforo vehicular se cargó por completo a la vía federal libre.

ROSARIO._ Al darse el cierre total de la autopista a la altura del municipio de Rosario y registrarse un accidente en la carretera México 15, a la altura de Concordia, se ha registrado un problema en la circulación, reportan conductores.

No obstante, al registrarse un accidente, presuntamente de choque de tráileres, a la altura de El Huajote, Concordia, por la carretera libre México 15, se dio la instrucción de la ruta alterna.

Trascendió que en el caso del accidente se liberó un carril lo que mantiene el tránsito de forma lenta a la espera de que se desbloque por completo la carretera libre.

Así mismo, se indicó que no se ha determinado cuando se pueda reactivar a la circulación la autopista Tepic-Mazatlán.