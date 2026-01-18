$!Cierre temporal de carretera en Rosario, genera inquietud entre conductores; GN afirma es por reporte de baches

EL ROSARIO._ El cierre temporal de la carretera México 15, en ambos sentidos, a la altura del crucero a Chametla, generó inquietud de conductores, elementos de La Guardia Nacional informaron se debió a un levantamiento de reporte de baches en el lugar.

Cabe destacar que conductores han expuesto las malas condiciones de la carretera federal, puntualmente en el tramo de Rosario a Escuinapa.

El cierre se dio alrededor de las 15:00 horas a unos metros antes del crucero que conecta con la carretera estatal a Chametla.