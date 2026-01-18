$!Cierre temporal de carretera en Rosario, genera inquietud entre conductores; GN afirma es por reporte de baches

EL ROSARIO._ El cierre temporal de la carretera México 15, en ambos sentidos, a la altura del crucero a Chametla, generó inquietud de conductores, elementos de La Guardia Nacional informaron se debió a un levantamiento de reporte de baches en el lugar.
Cabe destacar que conductores han expuesto las malas condiciones de la carretera federal, puntualmente en el tramo de Rosario a Escuinapa.
El cierre se dio alrededor de las 15:00 horas a unos metros antes del crucero que conecta con la carretera estatal a Chametla.
Al colocar cintas amarillas y conos, los ciudadanos temían, ya que el lugar cuenta con antecedentes de hechos de alto impacto en lo que va de la ola de violencia que se vive en la entidad.
La situación provocó que se registraran largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vialidad en mención.
En el lugar además se encontraban dos unidades de la Guardia Nacional, una camioneta y una patrulla cerrada.
Tras un rato los elementos liberaron la carretera sosteniendo que se debió a un proceso de levantamiento de baches para reportarlo a la autoridad competente.