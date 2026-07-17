Ciudadanos de Concordia exigen sesión extraordinaria de Cabildo por crisis de agua potable

Ante las constantes fallas en el suministro de agua potable que afectan a diversas colonias y comunidades del municipio, ciudadanos de Concordia presentaron una solicitud formal al Alcalde Óscar Zamudio Pérez y a integrantes del Cabildo para convocar a una sesión extraordinaria en la que se analice públicamente la problemática y se informe a la población sobre las acciones para resolverla.

En el documento, fechado el 15 de julio de 2026, los ciudadanos señalaron que la situación se ha prolongado durante varias semanas, generando afectaciones directas en la vida cotidiana de cientos de familias que dependen del servicio para realizar actividades básicas relacionadas con la higiene, la salud y las labores domésticas.

“El municipio de Concordia ha enfrentado una problemática persistente en el suministro de agua potable, afectando a numerosas familias de diversas colonias y comunidades”, se resalta.

Los afectados reconocen que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia ha emitido comunicados oficiales y difundido un esquema de sectorización para distribuir el agua en distintas zonas del municipio.

Sin embargo, aseguraron que, de acuerdo con reportes de habitantes afectados, los horarios y días establecidos no se han respetado de manera constante, lo que ha provocado incertidumbre y descontento entre la población.

Asimismo, cuestionaron la falta de información detallada respecto a las causas que originan la crisis. Recordaron que en un comunicado oficial la paramunicipal atribuyó los problemas a factores relacionados con la Presa Picachos, señalando que se trataba de situaciones “ajenas” a la dependencia.

A pesar de esto, los solicitantes consideraron insuficiente la explicación ofrecida hasta ahora, al señalar que no se ha precisado cuáles son las causas específicas del problema, qué medidas se están implementando para solucionarlo ni cuánto tiempo podría tardar la normalización del servicio.

En la petición, los ciudadanos destacaron que el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de garantizar una prestación eficiente del servicio y mantener informada a la ciudadanía con transparencia y oportunidad.

“El acceso al agua potable constituye un derecho humano reconocido por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar, en el ámbito de sus competencias, la prestación eficiente del servicio, asi como mantener informada a la población con transparencia y oportunidad”, compartieron.

Debido a que la problemática impacta directamente en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población, los promoventes consideran indispensable que el asunto sea abordado en una sesión pública del Cabildo, donde las autoridades competentes puedan explicar la situación y responder a los cuestionamientos de la ciudadanía.

Además, en el escrito se argumenta que la falta de información clara y de resultados visibles podría representar un incumplimiento a principios fundamentales que deben regir el actuar de los servidores públicos, como el compromiso con la sociedad, la transparencia y la rendición de cuentas.

La solicitud fue presentada con fundamento en diversos ordenamientos legales, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Concordia no ha informado si dará trámite a la petición ciudadana ni si existe una fecha prevista para la realización de una sesión extraordinaria en la que se aborde la situación del abastecimiento de agua potable en el municipio.

“Por tratarse de una problemática que afecta el bienestar, la salud, la higiene y la calidad de vida de las familias concordenses, consideramos indispensable que este asunto sea analizado de manera pública por el Honorable Cabildo”, apunta el texto.

“En primer lugar, se incumplen los valores de Compromiso, Transparencia y Rendición de Cuentas, los cuales obligan a los servidores públicos a satisfacer las necesidades sociales, someter su actuación al escrutinio público y explicar las razones que motivan sus decisiones institucionales”.