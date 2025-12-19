Ciudadanos reclaman falta de comunicación en horarios de la Comuna de Escuinapa

ESCUINAPA._ Molesta a ciudadanos falta de comunicación de la Comuna en Escuinapa ante el horario de atención que están ofreciendo.

“¿Por qué no hay nadie? Por lo menos deben avisar, comunicados, redes sociales”, le señalaron a una secretaria del área que iba de salida.

Esta les informó que la atención es de 9:00 a 13:00 horas, como parte de un horario navideño que decidieron darle en la Comuna .

Entre las personas que llegaron estaban de las comunidades aledañas, a las que no se les pagará la ‘vuelta’, les indicó una ciudadana que también llegó a realizar trámites y no encontró a las personas.

“Nada más a eso vine, por cumplir y querer hacer las cosas”, dijo.

Las personas que llegaron pidieron al Ayuntamiento ser claros con sus horarios en esta temporada, pues muchos trabajadores tienen solo estos días para realizar trámites y llegan a las dependencias para encontrarlas cerradas.