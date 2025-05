$!Claman ayuda familias desplazadas para proteger reserva de la chara pinta en Concordia

“Sí, mi papá acaba de regresar de allá y ha ido por el tema del incendio y sí, continúan los brigadistas combatiendo los incendios, nos dijo que siguen los incendios, ya no en la parte de El Palmito, sino de Loberas para acá, hacia Santa Lucía”, detalló.

Saida Vázquez Ortiz, guía de turistas en la reserva de la ave chara pinta, señaló que los incendios continúan y por lo mismo aún no han podido regresar a sus casas.

La guía de turistas externó que la zona va a tardar en recuperarse, por lo que esperan el apoyo de las autoridades.

“Esperemos que nos den proyectos, que nos apoyen con plantas como para reforestación, cosas así para que nosotros también podamos ayudarle al medio ambiente a salir adelante, porque también dejar que todo vuelva a regenerarse solo, pues está muy difícil”, dijo.

Además, admitió se están haciendo esfuerzos de parte de las autoridades, Protección Civil, de voluntarios y del mismo pueblo para controlar los incendios, pero ha sido insuficiente.

“Es algo muy lamentable porque ahí es donde tenemos lo que es la chara pinta, que es una especie endémica de Sinaloa, de ahí de con nosotros”.

Saira dijo que al igual que su papá, don Santos, son guías de turistas y por el momento no han podido trabajar porque primero fue la ola de violencia y enfrentamientos que alejaron a ese segmento y ahora son los incendios que no paran.

“No hemos recibido a ningún extranjero, ningún aviturista por la misma situación. Pues aún no sabemos si esté seguro ir. Nosotros lo que queremos es que esté seguro el lugar para que ellos puedan pasar libremente. Todavía no se puede porque de repente sí nos han comentado los vecinos que todavía viven allá que sí, de repente todavía se escucha algún enfrentamiento, no por los ranchos, pero sí se escucha como por la sierra, hacia lo lejos”, dijo preocupada.