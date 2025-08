$!Claman por víveres familias de Charco Hondo, en Rosario

Comentó que anduvieron en el poblado de Santa María los de Sebides a llevar despensas a las familias que por ahí habitan, pero, dijo que hay muchos que no tienen vehículos para trasladarse y solo fueron los que pudieron tomar raite.

De hecho, indicó que desde dos meses atrás no ha vuelto el convoy del Gobierno del Estado de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo con despensas y hay niños y adultos mayores que ya están padeciendo por la escasez de agua y alimentos porque tampoco han surtido en la tienda de la Conasupo.

“No han venido los de Bienestar, nos hace falta la maseca y víveres que aquí no han surtido en la Conasupo. No hay nada”, expresó pidiendo ayuda a las autoridades.

La persona que por razones de seguridad expuso este problema que viven a Noroeste, señala que desde hace casi dos meses están padeciendo de escasez de víveres porque no pueden desplazarse al lugar más cercano sin vehículo ni acompañamiento de las autoridades de seguridad.

Vecinos del poblado de Charco Hondo están pidiendo ayuda porque derivado de la violencia y la pobreza que azota esa zona, no pueden desplazarse tan fácilmente en busca de víveres.

“Hace días bajaron los habitantes de Santamaría apoyados por el ejército a surtirse de víveres, pero nosotros no cupimos y no tenemos carro para ir y no hay alimentos”, reiteró en su suplica de ayuda.

Los pobladores de Charco Hondo, en su gran mayoría, está habitado por etnias de indígenas Tepehuanos que bajan de la sierra del estado vecino de Durango.

En Charco Hondo, una localidad ubicada en la sierra Madre Occidental perteneciente a El Rosario, habitan indígenas tepehuanes. Don Julio Montiel Durán, un indígena tepehuano de Charco Hondo, es conocido por difundir las danzas y música de sus ancestros.

Organismos altruistas de Mazatlán y el INAH, el año pasado les ayudó con el acopio de víveres y este 2025 ya está organizándose próximamente, en tanto piden ayuda a las autoridades, municipal, estatal y federal.