$!Clínica ‘Escuinapa Sana’ recorrerá colonias para afiliar a familias

Con el objetivo de facilitar el registro de nuevos beneficiarios, el DIF instalará módulos de afiliación itinerantes en colonias estratégicas durante esta semana, acercando los trámites y promoviendo la salud preventiva en distintos puntos de Escuinapa.

ESCUINAPA._ El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) lanzó una invitación abierta a toda la ciudadanía para afiliarse a la Clínica “Escuinapa Sana”, un programa que busca garantizar el acceso gratuito a servicios de salud esenciales para las familias del municipio.

El módulo de afiliación estará disponible este lunes 24 y martes 25 de noviembre en la Biblioteca Dr. Jorge Alberto Macías Gutiérrez, ubicada en “La Plazuelita” de la colonia Pueblo Nuevo. Posteriormente, el miércoles 26 de noviembre, el servicio se trasladará a la Biblioteca Digital Florencio Villa “Guilo Mentiras”, en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

Para completar el registro y acceder de manera gratuita a consultas médicas y odontológicas, servicios de óptica, análisis de laboratorio clínico, tomas de muestras y acceso a farmacia, los interesados deberán presentar copias de su CURP, identificación personal, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

El SMDIF reafirma con esta iniciativa su compromiso de acercar la salud preventiva y el bienestar a todas las familias escuinapenses.