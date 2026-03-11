Colectiva feminista instala cartel en la plazuela de Escuinapa; lucha no termina el 8 de marzo, recuerda

ESCUINAPA._ Visibilizar la violencia que viven las mujeres en Escuinapa no termina el 8 de marzo, por ello la colectiva Orquídeas Moradas colocó un cartel en la Plazuela Ramón Corona.

En ese cartel que se ubicó en el quiosco de la plazuela, el exhorto es para que las mujeres que han vivido algún tipo de violencia coloquen su mano como señal de ello, informó María Isabel Herrera Dueñas, quien forma parte del colectivo.

“Colocamos la manta, porque como bien dice el cartel, la lucha no termina el 8 de marzo, el 8 de marzo se vuelve un momento simbólico pero la violencia que viven las mujeres en Escuinapa ocurre todos los días del año”, dijo.

Por ello también se pide que dejen una marca si han sido acosadas o violentadas, porque la violencia a las mujeres no es un tema aislado y es algo que pasa todos los días.

“Esta manta representa memoria, es denuncia y es un recordatorio de que la lucha por una vida libre de violencia no se acaba después del 8 de marzo”, dijo.

En esa manta están también los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y recordarlas es una forma de exigir justicia, así como no permitir que sus historias se olviden.

Este 11 de marzo se cumplen 14 años del homicidio de la maestra de primaria Yesil Rojas, en ese tiempo no estaba tipificado el caso como feminicidio y por ello los asesinatos de mujeres quedaron sin visibilizarse suficiente y sin justicia.

Nombrarla hoy y en cada actividad que se realiza como a las víctimas de feminicidio en el municipio es una forma de resistir al olvidó y que no sean una cifra más, señaló.

Este mes el colectivo continuará con actividades y considera que a lo que deben dar énfasis es a la violencia digital que es muy frecuente en el municipio, desde redes sociales y que esto no debe normalizarse.