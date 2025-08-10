Colectivo de rastreadoras del sur de Sinaloa solicita apoyo para comprar dron

EL ROSARIO._ Con el propósito contar con una herramienta más para encontrar a los desaparecidos, que permita tener una visión amplia en las zonas de búsqueda y por la seguridad de los miembros, la líder del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos A.C.” pidió apoyo a la población para adquirir un dron.

“Andamos pidiendo para comprarnos un dron; el que teníamos nos lo pidieron y ya no nos lo dieron”, expuso Irma Arellanos, dirigente de la agrupación de rastreadoras.

Por esa razón, informó que se realiza en redes sociales una colecta solidaria apelando al apoyo de las familias.

Arellanos reiteró la importancia de esta herramienta para reforzar las medidas de seguridad al recorrer las zonas despobladas y completamente desconocidas para ellas.

“Es muy importante para nosotras por el peligro que nos acecha en estos momentos... También es bueno saber que hay a nuestro alrededor, sin embargo si nos vamos así nada más no sabemos qué, con quién nos vamos a encontrar adelante”, argumentó.

Al no contar con apoyo de ninguna institución, fue que el colectivo inició una campaña para solicitar el apoyo ciudadano, sin importar el monto, pues aseguró que puede ser desde un peso hasta la cantidad que les sea posible.

Amable lector, si usted desea ayudar al grupo de buscadoras, puede hacerlo por medio de transferencia a la cuenta HSBC 4213166177004375.