Colectivo reanudará búsquedas de desaparecidos en La Cruz de Elota tras casi 4 años

Después de casi cuatro años sin realizar búsquedas en La Cruz de Elota, el colectivo Por Las Voces Sin Justicia regresará este jueves 30 y viernes 31 de julio a esa zona para desarrollar una nueva jornada de localización de personas desaparecidas, acompañadas en esta ocasión por la Comisión Estatal de Búsqueda.

La dirigente del colectivo, Alejandra Martínez Carrizales, explicó que desde 2022 no habían vuelto a La Cruz, luego del asesinato de la madre buscadora, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, hecho que marcó un alto en las labores de búsqueda en esa región.

“Es importante destacar que nosotros teníamos muchísimo tiempo sin regresar a La Cruz. Desde que asesinaron a la compañera en 2022 no habíamos regresado, incluso en su momento a la Comisión no le permitían que nos llevaran a La Cruz de Elota”, comentó.

Martínez Carrizales señaló que la decisión de retomar las búsquedas en ese municipio responde a la información que recibieron sobre la posible existencia de personas desaparecidas en la zona, además del temor que prevalece entre los habitantes para denunciar o compartir datos.

“Vamos nuevamente a La Cruz porque sabemos que hay muchísima información ahí, muchísimos desaparecidos que lamentablemente, a pesar de que queda a una hora de Mazatlán, la gente tiene temor. Al final de cuentas es un lugar pequeño y no se acercan, pero sabemos que hay mucha información y que podemos apoyar”, declaró.

La representante del colectivo expresó que, a diferencia de otras ocasiones, en esta jornada sí contarán con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que las labores se desarrollarán sobre un camino que conduce hacia unas antenas, y no dentro de un predio de acceso restringido.

“En esta ocasión sí nos acompaña la Comisión de Búsqueda. Es un camino que no está delimitado, por lo que ellos pueden ingresar y acompañarnos durante el recorrido”, comentó.

La dirigente del colectivo reconoció que las condiciones climatológicas podrían complicar significativamente los trabajos de búsqueda, debido a que el área se ubica cerca de terrenos agrícolas y del cauce de un río, donde las recientes lluvias podrían haber modificado las condiciones del terreno.

“Sí nos complica mucho, sobre todo en La Cruz, que es un lugar de mucha siembra. La zona donde vamos es muy cercana al río y no sabemos cómo estará el terreno, probablemente llueva hoy y hacia esa zona normalmente llueve más”.

Martínez Carrizales añadió que esta situación afecta de manera general las jornadas que realizan en distintos municipios del sur de Sinaloa.

“Las lluvias nos complican muchísimo, ya sea en La Cruz, en Concordia o incluso aquí en Mazatlán”, señaló.

Para esta jornada, el colectivo contará con la participación de 19 integrantes, aunque Martínez Carrizales reconoció que no todos los miembros pueden acudir debido a compromisos personales y otras circunstancias.

Con estas acciones, el colectivo busca continuar la localización de personas desaparecidas en una zona que consideran de interés, confiando en que el acompañamiento institucional facilite las labores y permita avanzar en la búsqueda de sus seres queridos.