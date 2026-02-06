Colectivos de búsqueda reclaman información de lo hallado en fosas clandestina en El Verde, Concordia

CONCORDIA._ Integrantes de los colectivos de búsqueda Por las Voces sin Justicia y Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, acudieron la tarde de este viernes a las inmediaciones de la fosa clandestina localizada cerca de El Verde, Concordia, para exigir que les informen qué fue lo que se localizó ahí y determinar si se trata de sus familiares desaparecidos.

“Creo que es muy justo que de perdida me dejen ver si localizamos alguna prenda, es lo mínimo”, dijo una de las madres buscadoras al oficial que se encontraba al mando del filtro de seguridad en el acceso a la brecha que conduce al predio donde fue hallada la fosa.

Sin embargo, el oficial les pidió que esperaran a que la autoridad correspondiente emita la información respectiva.

“La duda es si en realidad los cuerpos se van a analizar y las prendas nos den oportunidad de checarlas, porque ya sabemos que el gobierno no quiere que se muestre la cruda realidad”.

Miembros de Por las Voces sin Justicia exigieron en el lugar, y horas antes en un comunicado a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, que les informe sobre lo encontrado en ese lugar, porque ninguna autoridad se ha acercado con ellas para brindarles alguna información.

“Nadie se va a quitar de aquí hasta que alguien venga y nos dé una razón de decir ‘saben qué, pueden pasar a ver si hay una prenda’, algo, porque cada una que tiene un ser ahí conoce la prenda, conoce un anillo que traiga, una pulsera, un short, un tenis, lo que sea. Si ya es una osamenta, ok, pero la prenda no se descompone en ese tiempo”, continuó otra de las manifestantes.

“Entonces podemos ser hasta útil porque el gobierno realmente no hace su trabajo como debería de ser, siendo que se paga de los impuestos de uno y no se hace, entonces nosotros podemos hasta ayudar a reconocer ciertas prendas, nada más es eso”.

Por su parte, la presidenta del colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, dijo que acudieron a que les dieran información de lo encontrado en esa fosa clandestina.

“A eso es lo que venimos ahorita, a que nos den información, es que la Fiscalía no ha dicho nada y pues eso es lo que venimos a ver para que podamos exigirlo ahorita o allá en la Fiscalía, que nos informen lo que se encontró ahí”, recalcó Arellanes Hernández en entrevista por separado en el lugar.

Al momento en que exigían que alguna autoridad les brindara información en el lugar salió una unidad del Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, trasladando cuerpos o restos humanos humanos hallados en el lugar a sus instalaciones para que se les realicen las pruebas periciales para su identificación, que incluirán las pruebas genéticas o de ADN.

Aunque al principio comentaron que se quedarían en el lugar hasta que alguna autoridad les informara de lo que se encontró en el lugar, momentos después de la salida de la unidad del Semefo dijeron que se retirarían en un momento más, pero continuarán con su exigencia de que se les informe de lo que se encontró en ese sitio para ver si entre los cuerpos hallados en el lugar se encuentra su ser querido desaparecido.