$!Colectivos de Durango exigen ver lo que hallaron en fosa de El Verde, en Concordia

Integrantes del Colectivo Buscando a Emilios y personas buscadoras exigen que les dejen ver lo que se encontró en la fosa clandestina en El Verde, Concordia y que les permitan apoyar en la búsqueda. ”No queremos hallarlos en un lugar de estos, los queremos hallar con vida, pero cabe toda la posibilidad, ya mi familia me hizo entender que tengo que tener presente de que los puedo encontrar en uno de estos lugares. Por eso es que venimos”, dijo la señora Martina Esquivel.

Fue cerca de las 12:00 horas cuando las personas buscadoras de Durango llegaron cerca de la brecha que conduce a la fosa clandestina hallada a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, donde localizaron cuerpos y restos humanos, entre ellos algunos de los mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero. Las personas que se manifiestan de manera pacífica colgando lonas y fichas con fotografías de sus seres queridos, manifestaron que tienen cerca de 50 personas desaparecidas, la mayoría de ellas en Sinaloa, en Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Concordia.

Piden que les permitan ver ropa o indicios para ver si identifican por medio de ellos a sus seres queridos desaparecidos. Reiteraron que buscan a sus seres queridos con vida, pero si ya están muertos desean llevarlos para sepultarlos en un lugar digno, en la tierra que los vio nacer y crecer. Subrayaron que las autoridades no les informa nada, no avanzan en las investigaciones pese a que algunos casos ya tienen más de 3 años. Por ello calificaron a las autoridades como incompetentes, sin empatía e indolentes.