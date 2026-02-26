$!Colectivos y la Comisión Nacional de Búsqueda realizan jornada de prospección en El Verde, Concordia

Una intensa jornada de prospección en áreas abiertas de la comunidad de El Verde, Concordia, fue llevada a cabo este jueves por parte de integrantes de colectivos de madres buscadoras en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, donde se localizaron diversos puntos de interés que podrían ser intervenidos en próximas labores de búsqueda. Fueron miembros de los colectivos Por las Voces Sin Justicia, de Mazatlán; y Brigada de Búsqueda Sinaloa, de Culiacán, quienes participaron en el reconocimiento del terreno junto a especialistas de distintas áreas pertenecientes a la Comisión de Búsqueda en una jornada que se extendió por cerca de cinco horas, en el que se reconocieron zonas abiertas para identificar posibles indicios. De acuerdo con Marisela Carrizales, representante del colectivo Por las Voces Sin Justicia, esta actividad representó un paso importante dentro de los esfuerzos que realizan para avanzar en la localización de personas desaparecidas.









“Hoy fue una jornada muy importante para nosotras como colectivo, porque estuvimos trabajando junto con la Comisión Nacional de Búsqueda en la zona de El Verde, en Concordia”, expresó. “Fueron muchas horas bajo el sol, caminando el terreno, que eran cerros también, observando la tierra y la vegetación para ver si había señales de que algo hubiera sido removido en esa zona o algún indicio”.









Durante esta jornada, las buscadoras contaron con un equipo multidisciplinario conformado por criminalistas, geólogos, geofísicos, antropólogos, arqueólogos, geógrafos, abogados y biólogos, quienes llevaron a cabo labores técnicas de reconocimiento del terreno y análisis preliminar del área. La representante del colectivo también señaló que, aunque este tipo de jornadas no siempre se obtienen resultados inmediatos, el objetivo es poder avanzar en un proceso ordenado y acompañado por especialistas para poder obtener indicios importantes para próximas búsquedas. “Hoy logramos avanzar, revisar puntos importantes y descartar otros, ya que a veces no hay hallazgos inmediatos, pero lo hacemos para que el trabajo se haga bien y acompañado. Cada jornada es un paso más hacia la verdad”, declaró.









Durante este recorrido se revisaron distintos sectores abiertos del área, donde se realizaron inspecciones visuales y análisis apoyados en herramientas especializadas para detectar posibles anomalías en el suelo, lo cual tuvo como resultado el marcaje de varios puntos que podrían ser revisados con mayor profundidad en etapas posteriores. En este sentido, Carrizales detalló que la prospección es una fase previa de gran importancia para la realización de búsquedas con mayor profundidad en etapas posteriores, por lo que es un proceso que se realiza de manera organizada y documentada para garantizar que cada paso tenga seguimiento. “Después de esta prospección, si hay puntos que nos llamaron la atención o puntos de interés, se va a realizar una búsqueda; ahí ya no solo observar, sino intervenir directamente en esos lugares”, dijo. “Se registran bien los puntos, se revisan y se organizan las siguientes jornadas; nada va a ser improvisado, todo se va a hacer bien”.







Finalmente, la representante de “Por las Voces Sin Justicia” reiteró que las familias continuarán participando en estas acciones hasta lograr avances importantes en la búsqueda de sus seres queridos, trabajando de la mano con autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda. Durante todo el trayecto y las labores de prospección, las integrantes de los colectivos, así como los miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda, fueron resguardados por elementos de la Guardia Nacional y Policía de Investigación.