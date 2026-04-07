Colocan carteles en Escuinapa en busca de visibilizar personas desaparecidas

ESCUINAPA._ Con la intención de visibilizar a personas desaparecidas, el Colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos realizó la pega de carteles en la ciudad.

Irma Arellano Hernández, líder del grupo, indicó que acudieron a realizar pegas de carteles en compañía de la Comisión de Búsqueda y Desaparecidos en la Zona Sur.

“Estamos visibilizando a todos nuestros desaparecidos y venimos desde Mazatlán, Villa Unión, Rosario y Escuinapa”, dijo.

Hace alrededor de 3 meses que no acudían a la ciudad, aunque antes tenían problemas porque los carteles eran quitados de dónde se colocaban, hoy encontraron que de 3 meses a la fecha no han sido vandalizados.

Reconoció que aunque el problema de desaparecido también llega a la zona sur, la población no habla de eso, no se menciona.

“Sí, si tienen miedo, nosotros venimos de Mazatlán, nosotros si buscamos a los nuestros”, dijo.

Lo que piden a las familias es que se acerquen al colectivo, que se unan a las búsquedas, pues no buscan culpables, ni problemas buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres.