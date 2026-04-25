Colocan lonas y pintas de #ImeldaES en Rosario

ROSARIO._ Desde el pasado jueves en diferentes puntos de Rosario, principalmente en viviendas, se han colocado lonas con el mensaje “#ImeldaEs”.

Aunque sólo lo sugiere, la imagen y el nombre remite a la senadora de Morena, Imelda Castro Castro.

“Nos pidieron permiso para colocarla y les dijimos que sí”, refirió una vecina en la zona de la Laguna del Iguanero.

No obstante, no se pudo constatar que las aplicación de esta propaganda sean personas afines en el municipio de su grupo político al interior de Morena.

Esto en medio de señalamientos de la oposición, principalmente del PAN, de actos anticipados de campaña.

El partido ha relacionado a la legisladora sinaloense con aspiraciones a la Gubernatura del Estado de Sinaloa.