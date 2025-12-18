$!Colonias de Escuinapa se quedaron sin energía eléctrica hasta por 30 horas

ESCUINAPA._ Entre 28 y 30 horas tardó en restablecerse el servicio de energía eléctrica en las colonias Insurgentes Roblito y Francisco I. Madero, en Escuinapa.
Las familias de dichos asentamientos pasaron un día y una noche sin servicio después de que un transformador y postes fueran afectados por el impacto de un vehículo que al parecer participó en un enfrentamiento armado el miércoles.
La energía se suspendió en algunos sectores desde las 07:00 horas y en otros casi a las 09:00, señalaron vecinos.
“Los de la Comisión (Federal de Electricidad) llegaron antes que la policía (el miércoles), antes de las 12:00 del día, tomaron fotos y vieron los daños, pero sí nos dijeron que tendrían que regresar”, dijo un vecino cercano al lugar de los hechos.
El problema era mayor, por lo que fue hasta este jueves que el personal de CFE regresó al lugar para atender la contingencia, pues se requería maquinaria.
El servicio quedó restablecido alrededor de las 13:00 horas, según informaron vecinos.