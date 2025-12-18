$!Colonias de Escuinapa se quedaron sin energía eléctrica hasta por 30 horas

ESCUINAPA._ Entre 28 y 30 horas tardó en restablecerse el servicio de energía eléctrica en las colonias Insurgentes Roblito y Francisco I. Madero, en Escuinapa.

Las familias de dichos asentamientos pasaron un día y una noche sin servicio después de que un transformador y postes fueran afectados por el impacto de un vehículo que al parecer participó en un enfrentamiento armado el miércoles.

La energía se suspendió en algunos sectores desde las 07:00 horas y en otros casi a las 09:00, señalaron vecinos.