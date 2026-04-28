$!Comerciantes advierten que incremento de más del 100% en cobro de Jumapars ‘matará’ la actividad en Rosario

Ya que aseguró que hasta el momento se ha dado el cierre de dos negocios en la zona comercial, uno de ellos una lavandería, de igual forma sostuvo que no están en contra de un incremento pero no de esa magnitud.

“Sí, claro que sí (ha tenido estragos), y más con estos cobros que quieren implementar pues nos van a matar más”, aseguró.

EL ROSARIO._ Al darse un incremento del cien por ciento en el cobro del agua por parte de Jumapars, ya que pasó de 120 a 300 pesos, y ante los estragos en las ventas que han sufrido los negocios por la inseguridad, el presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcantar, advirtió que con esto se quiere “matar” a la actividad.

“Sí, si quieren aumentar, qué va de 120, a 130 o 140 pesos el mes, y no se fueron hasta 300 más del cien por ciento de lo que ya se estaba cobrando... No quieren resolver, más que al contrario nos están tratando no sé de obligar a cerrar negocios.

Lamentó que al pasar por Cabildo y darse su aprobación no se tomó en cuenta a los comerciantes, así como tampoco se diera el acercamiento de los ediles de las comisiones de rastros y mercados.

Lizárraga Alcantar manifestó que desde que atribuyen esta acción a un revanchismo político, ya que se ha visto un nulo interés de parte de la autoridad local por apoyar al sector desde que inició la ola de violencia desde hace más de dos años.

Destacó que el único apoyo que el comercio ha tenido fue la gestión emprendida por la diputada federal Graciela Domínguez, al solicitarse un acercamiento con ella ante el fenómeno de la inseguridad.

Lizárraga Alcantar informó que se busca tener una reunión entre los afectados este miércoles 28 de abril, en busca de un acercamiento con la autoridad pero no descartan llegar a radicalizar las medidas en busca de ser atendidos por el Gobierno del Estado.

“Hay compañeros que sí, están en la idea de manifestarse ya más fuertemente y hacer un llamado al Gobierno del Estado para que ponga un orden aquí en Rosario, sobre todo aquí en el centro del mercado”, concluyó.

Ante los señalamientos se buscó la réplica por medio de la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento local o Jumapars y no se obtuvo respuesta al respecto.