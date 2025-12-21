$!Comerciantes de Escuinapa tienen un domingo muy ‘movido’ por los enfrentamientos

Fue correr para estar a salvo, dentro otros comerciantes se resguardaban, las balas no sabían de dónde podían llegar y el miedo estaba presente.

“Ya estábamos aquí, vendiendo el camarón, cuando escuchamos las balas, aquí cerquita por la Hidalgo, corrimos adentro del mercado”, dijo una vendedora de camarón, que se mantenía en el Centro.

ESCUINAPA._ En el centro de la ciudad era un día más de trabajo, en un domingo de vacaciones que se esperaba ‘movido’, activo.

“Tuvimos que cerrar, los carros de gente armada los teníamos afuera y se metieron en sentido contrario, bajamos cortinas”, señaló una dependienta de farmacia.

Las historias son diversas, mientras algunos negocios levantaron todo para irse a casa, otros esperaron y retomaron sus ventas, es de lo que viven, no hay más, es el sustento diario.

Entre las historias también hay coraje por la manera en que se interrumpe la paz, por cómo se interrumpe un diciembre en que se espera a la familia, el coraje se mezcla con tristeza, en la calle libertad en dos sectores, dos hombres que iban a trabajar, quedaron muertos.

Son conocidos, forman parte del servicio que se da a las personas, uno por medio del transporte público, otro por llevar lavadoras a casas, el domingo también era un buen día de trabajo, dónde las balas les llegaron sin un aviso.

En las calles poca gente se observa, los negocios están cerrados, con avisos de atención hasta el lunes, la decoración navideña parece palidecer en el centro, los comerciantes de la verbena, están solos, el miedo no puede ganarles, el dinero se necesita en casa.