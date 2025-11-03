$!Comerciantes de flores de Rosario registran ventas ‘flojas’ por Día de Muertos

Consideran que esta situación se origina principalmente a la competencia desleal que se viene arrastrando desde varias temporadas atrás.

EL ROSARIO._ Con ventas flojas, afirman comerciantes de flores haber cerrado las ventas con motivo de la celebración de Día de Muertos.

En un sondeo realizado en la zona del panteón San Juan, en la cabecera municipal de Rosario, mientras unos determinaron que tan sólo recuperaron la inversión, otros tuvieron pérdidas al quedarle gran parte de la flor.

“Estuvo medio floja porque como podrá ver a mis compañeras a varias les quedaron, no hubo ganancia pero salimos con los gastos, ¿por qué?, porque pasa lo mismo que todos los años, el Ayuntamiento da permisos y se meten carros nuevos”, expuso Cinthya Dolores Guiterrez, comerciante local.

Detalló que la competencia desleal reside en que como son distribuidores se pueden permitir vender la flor más barata, pues ejemplifica que de 150 que ellos ofrecen una docena, el comerciante foráneo la da a 120 pesos.

“La gente es obvio que 30 pesos, son 30 pesos, porque si se llevan dos o tres ramitos les merman 30 pesos, entres son 90 pesos y cada año es lo mismo”, argumentó.

Ante estas condiciones se han visto en la necesidad de disminuir el volumen que piden para vender con la esperanza de tener alguna ganancia.

María Magdalena Rodríguez Castro, parte de las comerciantes con pérdidas, manifestó que se les quedó la mitad del total que pidió, por lo que lejos de tener ganancia tendrá que ver cómo cubrir el adeudo.