Comerciantes de Rosario advierten que el 2025 ha sido un año muy malo para el sector

EL ROSARIO._ A sólo unos días de cerrar el 2025, para el comercio de Rosario ha sido un año muy malo, aseveró Gilberto Lizárraga Alcántar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Municipal “Miguel Hidalgo”.

“La verdad en términos generales muy mal, muy malo; esto ahorita del cierre de año pues vino estos dos tres días pues a motivar un poquito a los compañeros comerciantes, pero en general fue muy malo para nosotros”, afirmó.

Esto lo atribuye principalmente a los estragos que ha dejado la ola de violencia en el Estado, y puntualmente en el municipio ante la ausencia de vecinos de la zona serrana.

Lizárraga Alcántar sostuvo que a lo largo del año las ventas se mantuvieron en un 20 por ciento, por lo que esta baja afectó directamente la capacidad de los comerciantes para invertir de nueva cuenta en sus negocios.

Agregó además que faltó la falta de voluntad principalmente del Gobierno Municipal para buscar las estrategias que permitieran hacer frente a la crisis producto de la inseguridad.

“La gente no viene y no se ha acercado aquí, pero también es la falta de voluntad para buscar estrategias del Gobierno de ayudar y atraer a la gente aquí a la zona comercial del centro”, lamentó.

Expuso que han visto cómo el Gobierno local ha invertido en embellecer plazuelas y generando actividades para activarlas, cosa que no ha ocurrido con el mercado, por lo que esperan que esa apertura se dé para el año que está por iniciar.

“Ojalá que el próximo año la autoridad fije una postura diferente y venga también aquí a arreglarnos la plazuelita, a darle más vista, más luz y sobre todo más apoyo pues para que traigan aquí no sé, juegos y más promoción”.

Pese al panorama adverso, sostuvo que buscaron estrategias para evitar a toda costa el cierre de cortinas, entre lo que mencionó el consumo entre compañeros principalmente.

Por tal motivo concluyó con el llamado a la ciudadanía a buscar principalmente el consumo local, considerando que esa economía circule en la ciudad y el municipio.