$!Comerciantes de Rosario invitan a consumir en la tradicional verbena navideña

EL ROSARIO._ Con el objetivo de mejorar sus ventas, los comerciantes del mercado Miguel Hidalgo invitan a su tradicional verbena los días 23 y 24 de diciembre. Esto al referir que han tenido un año difícil debido a la ola de violencia que se ha registrado en la entidad y la región.







”Pues que vengan a consumir aquí al mercado porque realmente los comerciantes de aquí del mercado Miguel Hidalgo del Rosario, Sinaloa, pues habíamos pasado un tiempo pesado en la economía, en las ventas, muy bajas”, expuso la comerciante Sonia Angulo. Con ese propósito un gran número de comerciantes se instaló a los alrededores del mercado municipal entre los que destacan dulces típicos, juguetes, ropa y calzado.







“Ahorita los esperamos a que venga la gente a consumir, apoyarnos a nosotros los comerciantes del Rosario que vengan apoyarnos a nuestra economía también, que todo quede en El Rosario”. Los comerciantes destacaron que es importante que haya un respiro para el sector luego de que la inseguridad propicia la ausencia de los consumidores provenientes de las comunidades. Por tal motivo se indicó que este 24 se contará con música en vivo a partir de las 16:00 horas hasta las 21:00 horas, con la esperanza de atraer consumidores.



