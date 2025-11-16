$!Comerciantes de Rosario reportan ‘Buen Fin’ a medias por baja afluencia

ELROSARIO._ Aunque han registrado un ligero repunte en las ventas, comerciantes del mercado Miguel Hidalgo, en Rosario, reconocieron que el periodo de “El Buen Fin” no resultó como en años anteriores. El sector comercial señaló que persiste la ausencia de las familias de las comunidades, que se ha mantenido desde el inicio de la ola de inseguridad que aqueja a Sinaloa.





“El Buen Fin”, dijeron comerciantes, se lleva a cabo con la esperanza de mejorar las ventas y generar un ingreso para sus negocios. “A como estaba yo digo que vamos en un 50, 60 (por ciento), porque sí estaba un poco, muy bajo el mercado; claro que no ha sido como años anteriores pero pues hay algo, con que se reactive pero que se reactive algo”, expuso Carmen María Gómez, comerciante.





Otro sector que manifestó tener ventas ha sido el de prendas de mantas o trajes típicos, ya que se avecina el desfile revolucionario. “Un poquito tranquilo pero ahí vamos, se está manejando lo que es la venta de manta con la carrillera, su rifle con su sombrero de Zapata, la falda y la blusa que es para las ‘adelitas’”, indicó María Eugenia Quevedo. Quienes no han corrido con la misma suerte son los vendedores de alimentos, ropa y juguetes, quienes mantienen las ventas en niveles muy bajos, según indicaron.