Comerciantes de Rosario se reúnen con Secretario de Economía estatal

EL ROSARIO._ El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcántar, anunció que sostuvieron una reunión con el Secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro, tras el acercamiento con la Diputada federal Graciela Domínguez Nava.

Esto a cuatro días de que se diera el encuentro con la legisladora morenista, para escuchar las demandas del sector y donde se comprometió en encabezar las gestiones.

En ese entonces, expusieron la crisis financiera que sufre la actividad producto de la inseguridad que aqueja al Estado y el municipio.

Precisó que fueron convocados por el funcionario estatal este miércoles 28 de octubre en la capital del estado, donde acudió junto a dos miembros de la unión, Laura Elena Zepeda y Miriam Castañeda.

“De ahí (del acercamiento con la Diputada) se derivó la atención que nos dio el Secretario de Economía, Castro Melendrez... y decirle a lo que íbamos, la necesidad de los apoyos y préstamos para un rescate financiero”, afirmó.

Informó además que del encuentro participaron el Subsecretario de Economía, así como el titular de Red Fosin.

De los resultados, indicó, que le fue solicitada una relación donde se plasmara los rubros y necesidades que presenta cada uno de los comerciantes, además del Registro Federal del Contribuyente.

De la relación a su vez, argumentó que derivará en un estudio por parte de las autoridades para determinar montos de préstamos o en su defecto del que podría ser objeto cada uno los agremiados.

“Ellos nos decían que para antes de diciembre podría lograrse esto y pues la verdad que va a venir a darle un respiro a los compañeros para que le inyecten recurso a sus negocios pues”, expuso.

Enfatizó que se planteó la necesidad por las faltas de ventas que los préstamos sean accesibles tanto en plazos como en intereses.

Otro de los acuerdos, dijo, es buscar con otras dependencias de Gobierno del Estado para buscar entre otras cosas una capacitación constante.

En contraste, dijo que tras el encuentro Domínguez Nava, como anteriormente no se ha dado el acercamiento, ni la atención a la problemática que aqueja al comercio.

“Y en realidad sobre todo pues la atención que nos brindaron, la atención que nos dio Graciela y por medio de ella, tan rápido que nos hayan atendido, cosa que en el municipio cosa que no, nunca nos recibieron”.

El dirigente informó que se buscará un encuentro con la Secretaría de Turismo para que los visitantes dentro de sus programas sean llevados al mercado y consuman lo que ofertan.

“Para solicitar que nos empiecen a llevar pues turistas a la zona comercial del mercado, que sea una parada obligada para los visitantes que vayan ahí al Rosario”, refirió.

Sostuvo que del programa “Enamórate de Sinaloa”, los turistas que llegan al municipio no han considerado la zona comercial como un punto a visitar.