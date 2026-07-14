$!Comerciantes en Rosario señalan que ventas se mantienen en caída

ROSARIO._ Ante la situación de inseguridad que se vive en la región y problemas en sectores primarios, comerciantes del mercado Miguel Hidalgo y Costilla, en la cabecera de Rosario, señalan que ventas se mantienen en una caída constante por lo que piden a las autoridades a tomar medidas. Esto a dos años que se inició la ola de violencia en todo el Estado y el municipio de Rosario no ha sido la excepción, repercutiendo directamente en el sector en mención. De acuerdo a un sondeo realizado por Noroeste, se expuso que las ventas se encuentran entre un 10 a 20 por ciento.

“Realmente, realmente súper bajas, será por la situación que estamos pasando en estos momentos de inseguridad principalmente ¿verdad?. Tanta inseguridad, tanta cosa fea que está pasando en estos momentos”, expuso Sonia Angulo, comerciante. Se destacó que tal ha sido el impacto que en fechas importantes y festivas como Día del Niño, de las Madres, del Maestro, fin de cursos, no se ha visto el repunte que se había tenido en otros años. Se indicó además que la zona comercial ha sufrido principalmente la ausencia de las familias de las comunidades, ya que los habitantes de la cabecera representan una mínima parte de las ventas.