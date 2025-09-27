$!Comerciantes peregrinan para pedir a la Virgen del Rosario que vuelva la paz y con ella la prosperidad a sus negocios

EL ROSARIO._ Con la intención de pedir a Nuestra Señora del Rosario que vuelva la paz al municipio, la entidad y que se refleje en sus negocios, comerciantes peregrinaron con motivo del inicio del novenario de la fiesta patronal.

Sector que por tradición es el primero en abrir el novenario de procesiones, se dieron cita en los arbolitos para recorrer varias calles de la ciudad hasta llegar al santuario mariano.

“Que nos mande mucha paz, necesitamos mucha paz en este pueblo, porque hay mucha violencia y necesitamos la paz, eso es lo que le vamos a pedir a la virgen en esta procesión”, expresó Carmelita Barrón, organizadora y comerciante del Mercado Municipal.