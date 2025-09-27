$!Comerciantes peregrinan para pedir a la Virgen del Rosario que vuelva la paz y con ella la prosperidad a sus negocios

EL ROSARIO._ Con la intención de pedir a Nuestra Señora del Rosario que vuelva la paz al municipio, la entidad y que se refleje en sus negocios, comerciantes peregrinaron con motivo del inicio del novenario de la fiesta patronal.
Sector que por tradición es el primero en abrir el novenario de procesiones, se dieron cita en los arbolitos para recorrer varias calles de la ciudad hasta llegar al santuario mariano.
“Que nos mande mucha paz, necesitamos mucha paz en este pueblo, porque hay mucha violencia y necesitamos la paz, eso es lo que le vamos a pedir a la virgen en esta procesión”, expresó Carmelita Barrón, organizadora y comerciante del Mercado Municipal.
Argumentó que al haber paz y tranquilidad, se refleja en la economía del municipio y en las ventas en la zona comercial.
Así mismo otros comerciantes coincidieron que en sus plegarias está el que de nueva cuenta las ventas repunten.
“Que nos vaya bien a todos... Que regrese la venta, la tranquilidad para todos”, expresó Jesús Guzmán, comerciante de alimentos.
Con esta petición en común arribaron al santuario donde los recibió con agua bendita el vicario Alberto Ortega.
“La falta de paz en el corazón del hombre en el siglo 21 es porque no viene a visitar a Dios en su templo”, expuso el presbítero.
Así también, el sacerdote destacó la importancia de que los fieles acudan a los templos al encuentro con Dios, y como casa que habita Dios cuidarla.