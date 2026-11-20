ROSARIO._ Durante la conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana en Rosario, comerciantes, afirmaron tener ventas de regulares a buenas.

Así se dio a conocer por medio de un sondeo realizado por Noroeste, a los comerciantes presentes en el estadio municipal de béisbol donde culminó el desfile cívico deportivo.