ROSARIO._ Durante la conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana en Rosario, comerciantes, afirmaron tener ventas de regulares a buenas.
Así se dio a conocer por medio de un sondeo realizado por Noroeste, a los comerciantes presentes en el estadio municipal de béisbol donde culminó el desfile cívico deportivo.
“Pues ahí estuvo más o menos, no crea que como años pasados la verdad”, indicó Margarita Quintero Romero.
Esta situación la atribuyó a que en esta edición se incrementó el número de comerciantes que acudieron además de la situación que se vive en la entidad.
En una menor cantidad, fueron los casos de aquellos comerciantes quienes aseguraron tener buenas ventas.