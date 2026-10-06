$!Comerciantes señalan afectaciones por las lluvias durante la fiesta de la Virgen del Rosario

ROSARIO._ Mientras que para los fieles devotos de Nuestra Señora del Rosario, las lluvias durante su fiesta patronal fue una bendición, para comerciantes que acuden año con año con la esperanza de tener ventas fue todo lo contrario.
Ya que el sector señaló en un sondeo hecho por Noroeste que muchos de los asistentes a la peregrinación al estar mojados acompañaron a la venerada imagen al santuario y se retiraron.
“No pues estuvieron muy bajas aparte la lluvia nos afectó un poquito más porque pues la gente se fue estaba lloviendo muchísimo y pues nos quedó toda la mercancía... Sí pues haz de cuenta que llegó la virgen aquí y la gente se empezó a ir pues venía toda mojada la gente y unos venían descalzos no no se quedaron a consumir”, dijo Luisana García, vendedora de alimentos.
Ante esta situación, se indicó que si bien hubo mayor asistencia que el año pasado las ventas no superaron el 30 por ciento.
Motivo por el cual, se informó que algunos puestos extenderían la estancia para poder más que sacar una ganancia es recuperar la inversión.
“Vamos a estar yo creo de aquí, no sé si al fin de semana o a ver también cómo se pone verdad a ver si hay venta”, argumentó.
Motivo por el cual llamaron a la ciudadanía a acudir en familia y apoyar a los comerciantes cuyas familias dependen completamente de esta actividad.