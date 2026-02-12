$!Comerciantes y floristas esperan en Escuinapa que mejoren las ventas este 14 de febrero

ESCUINAPA._ Con esperanza es como esperan las ventas para la celebración del Día del Amor y la Amistad, comerciantes y floristas de Escuinapa. Es una celebración con pocas expectativas, debido al tema de seguridad, el invertir fue echar una moneda al aire debido a que las calles se quedan solas por las tardes y no es un día de semana con actividad escolar.







“Hay poco apartado, hoy se ve solo, dos o tres gentes han visitado para ver precios, esperemos que ese día nos sorprenda y esté buena la venta”, explicó la florista Georgina Olivo. En el caso de ellos como floristas, la venta mayor se da a las instituciones educativas, los estudiantes piden arreglos de flores para que las lleven a las instituciones educativas, indicó.





Así como los apartados del extranjero para que lleven a domicilios, pero esta vez no se tiene tampoco ese apartado, solo llaman, preguntan precios y hasta ahí ha llegado. La venta es más lenta, los precios van de 40 pesos rosa individual, hasta arreglos de 500 o más, precisó. Comerciantes de detalles precisaron que este año han apostado a tener regalos con precios accesibles, lejos de muñecos de gran dimensión que son de un precio mayor.





