ESCUINAPA._ Busca la candidatura a la Alcaldía, pero no se ha definido por parte del Partido Verde de México si esa será su posición en esta contienda electoral o la diputación local, manifestó el ex secretario de Salud, Víctor Manuel Díaz Simental.

“Si por alguna razón las circunstancias, por cuestión de género, que sé yo, me dicen que me vaya boleta del congreso con mucho gusto, mi primera opción es ir a la Alcaldía, pero no se trata de lo que uno quiere sino lo que haya, hay que saberse disciplinar”, dijo.

El registro a las candidaturas locales no se ha dado, esto aún está pendiente hasta el último minuto del 5 de abril, el PVEM no ha definido si irá solo en esta elección local o en conjunto con Morena.

En su caso esta sería su tercera elección buscando la Alcaldía y su aspiración siempre ha sido el contender para la Presidencia Municipal pero no está cerrado a otras opciones, señaló.

Ya hace unos años se desempeñó como Diputado Local, tuvo un trabajo intenso y si el partido al que pertenece en estos momentos define que su posición como candidato será otro que no sea la Alcaldía, lo asumirá, indicó.

“Yo sí quiero estar en la boleta, como Alcalde o Diputado no le voy a ‘sacar al parche’...si por alguna razón las circunstancias o por razón de género se decide que me vaya a la boleta del Congreso, con mucho gusto, mi primera opción es la Alcaldía, pero no se trata de lo que uno quiere sino de lo que hay”, dijo.

Díaz Simental que en las elecciones pasadas ha sido abanderado a la Alcaldía por el Partido Movimiento Ciudadano, después por el Partido del Trabajo con quienes ha obtenido importante número de votos y hoy iría por el Partido Verde, explicó que han sido estos partidos los que ha asumido porque son seguidores de la 4T.

“Creo firmemente en la política de López Obrador, en el 16’ MC (Movimiento Ciudadano) estaba con López Obrador, 18 no entre, no estaban con Obrador, en el 21 el PT iba con López Obrador pero no ha habido en el PT un trabajo consistente en todo el estado, algo paso, el Verde esta con la 4T”, dijo.

El PVEM no es un partido satélite, indicó, tiene 20 diputados federales y 40 senadores, es un partido poderoso en el país y están buscando que Sinaloa también sea importante.

Díaz Simental en 2017 con Movimiento Ciudadano quedó en tercer sitio, solo 44 votos de diferencia con Modesto Morelos Peña del PAN, en una elección que gano el PRI con Hugo Enrique Moreno Guzmán.

En 2021 solo hubo 144 votos de diferencia entre Víctor Manuel Díaz Simental que era candidato del Partido del Trabajo y Blanca Estela García Sánchez de PAS-Morena.

En las dos elecciones se han dado movilizaciones sociales a favor de Díaz Simental, pues habían señalado fraude en las elecciones, en el 2021 se tuvo que realizar el voto a voto, casilla por casilla para definir el triunfo de García Sánchez.