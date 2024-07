EL ROSARIO._ Con 27 años de servicio en su natal Matatán, Micaela Lora López asegura que desde pequeña la enfermería pasó de ser un anhelo a convertirse en su vocación para atender al prójimo.

“La carrera de enfermería me gustó desde que empecé a atender a mis abuelitas; mi abuela inyectaba también y me gustaba ayudarle a lavar sus jeringas, a esterilizarlas y de ahí fue la vocación que me fue gustando”, expuso.

Su inspiración fue su abuela paterna, Virginia Beltrán Alvarez, quien realizaba las veces de enfermera, ya que su esposo Westecindo Lora era el doctor de la comunidad.