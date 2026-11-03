Como un huracán que ‘dobla’ a Teacapán: feminicidio de Cristian Ziboney

TEACAPÁN, Escuinapa._ La partida de Cristian Ziboney irrumpió como un huracán de esos que han “doblado” a Teacapán, llegó como una marea alta que arrastra todo a su paso pero también que grita por justicia.

Era la mañana del 2 de noviembre, cuando la población se enteró del homicidio de Cristian Ziboney, una joven que salió de la comunidad para portar un uniforme, con el que garantizaría la seguridad de su comunidad costera.

Eran pocos los años que había iniciado labores, tenía una hija pequeña, así que tenía un motivo para regresar a casa con alegría.

“Dicen que en Teacapán nació una mujer que no le tenía miedo a nada, Ziboney, de la costa de Escuinapa, de las que trabajan duro y sueñan en grande”, la describieron en un texto.

Y ahí estaba ella, acompañando el texto, de vestido blanco, de una sonrisa radiante, jurando amor eterno y un cuidarse para siempre, señala el texto, en una historia que este 2 de noviembre se rompió.

Pues el presunto autor del hecho, es quien la lleva de su brazo, el que prometió protegerla, señaló el texto.

“Hoy el mar de Teacapán está de luto, hoy Escuinapa llora a su hija. Hoy todas las mujeres que visten uniforme se sienten con miedo” señala el texto ampliamente compartido en tardes sociales.

Entre la consternación la exigencia es de justicia, que el hecho no quede como un reporte, que se detenga al responsable y se le juzgue por feminicidio.

A la demanda de justicia se sumo la colectiva Orquídeas Moradas indicando que Cristian Ziboney tenía una historia, un plan de vida y merecía cumplir con sus sueños.

Cristian Ziboney no regresó a su casa en Teacapán, mientras se sigue buscando al presunto autor de su feminicidio.