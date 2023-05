Briceida tenía 11 años de edad cuando ya iba al mercado acompañando a su abuelita Olimpia Gómez a ofrecer el camarón a quienes buscaban ese producto distintivo del municipio.

Aprendió el negocio de la mano de su abuelita, no pensó que se dedicaría a ello, pero cuando su segundo hijo nació y habiendo dejado trunca la Universidad donde pensaba graduarse como Trabajadora Social, regresó al lugar donde aprendió a trabajar.

“Con mi abuelita me críe, andaba desde chica aquí, vendía una cosa u otra, aprendí a pelar camarón, me gustó y aquí volví cuando tenía mi segundo hijo, me dedique de lleno”, expresa.

Este lugar le hace feliz, pues además se convirtió en el sustento para criar a sus tres hijos, siendo apoyada en la crianza por su mamá Martha Flores.

Para ella los festivales del Día de las Madres no están al alcance si son en la mañana, pero si son por la tarde siempre irá, después de su jornada de trabajo.

“Mis hijos han aprendido que lo que esté a mi alcance se los doy y aquí soy mi propio jefe, pero debo trabajar, más los 10 de Mayo que son cuando puede haber venta, en la tarde ya estoy con ellos” explica.

En el año, aunque puede tomar sus descansos el día que desee, sus hijos y ella disfrutan de 4 a 5 días en mayo, durante las fiestas del Mar de las Cabras, son días para ellos, para disfrutarse al 100 por ciento.