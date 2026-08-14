Compensaciones de regidores de Escuinapa superaban salario base; Alcalde determinó eliminarlas: Tesorero

ESCUINAPA._ Compensaciones de regidores superaban salario base, por mes ganaban 68 mil pesos, por temas financieros el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental determinó eliminar compensaciones, informó el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez.

El funcionario informó que al menos 2 regidores tenían préstamos, a uno de ellos se les descontaba el préstamo en base a una compensación extra, precisó.

Indicó que toda esa información se les otorgó a los regidores en una reunión el jueves, después de la sesión de Cabildo, en base a su demanda de transparencia y la entrega de nóminas, las cuales se les podía mostrar más no entregar debido a datos de los datos personales de los trabajadores.

“Al terminar Cabildo ayer (jueves) les lleve las listas de nóminas de los trabajadores, de mayo, junio y julio, tenía listas de enero, donde vienen todas las prestaciones, incentivos, de deducciones... la inconformidad de ellos es que a los regidores, a la mayoría de ellos se les quitó las compensaciones, otras prestaciones e incentivos”, dijo Díaz Sánchez.

Estás prestaciones, compensaciones e incentivos eran de 17 mil 400 pesos por quincena, un regidor ganaba 34 mil pesos a la quincena, con las deducciones les quedaban 29 mil pesos quincenales, el salario de un regidor era poco más de 16 mil pesos.

“Las compensaciones eran más altas que el salario... al mes eran 68 menos deducciones”, dijo.

Razón por lo cual el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental decidió eliminar esas compensaciones debido a los temas financieros de la Comuna, que son meses difíciles porque bajan las participaciones, por lo que, en general, se eliminaron esas compensaciones, de todos aquellos trabajadores que las tenían.

El Tesorero reconoció que no fue una reunión fácil, pues sí hubo molestia de parte de los ediles, pero les explicó que son decisiones del Alcalde, que tiene que asumir como Tesorero y que se tenía que hacer, pues hay trabajadores que ganan a la quincena 4 mil 775 más o menos, es lo que gana la mayoría del personal del Ayuntamiento.

En relación al señalamiento del Regidor Guadalupe Palomares Fausto de que un regidor ganaba más y tenía “prestamazo”, reconoció que sí encontró tales préstamos al asumir la Tesorería.

“Sí, sí había prestamos, de hecho el señor Teodosio (Regidor Fausto García) tenía un préstamo que ahorita ya lo está liquidando pero se le está descontando normal, él y creo que también el profe Guadalupe, pero uno era más alto, el del Regidor Teodosio era de 20 mil pesos”, dijo.

Se les descuenta vía nómina, con uno de ellos al parecer había un “arreglo” con el ex Tesorero Trinidad Ibarra Martínez donde se les ponía un incentivo para que no se le perjudicará en la nómina.

Los regidores están ganando su sueldo base de 16 mil 730 pesos por quincena, se ahorraron alrededor del 52 por ciento, indicó.

Díaz Sánchez indicó desconocer si esas compensaciones se volverán a otorgar, pues el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental en la reunión, fue firme en señalarles que solo él puede autorizar esas compensaciones, en su caso como Tesorero no tiene facultad.

“Se está trabajando en revisar los salarios, con la información que tienen a la mano verán si se eliminan otras compensaciones, si se afectan las nóminas”, señaló.