Comuneros de Santa María acusan incumplimiento de pagos por parte del Gobierno de Sinaloa

EL ROSARIO._ El Gobierno de Sinaloa ha incumplido compromisos en cuanto a pagos con comuneros de Santa María, denunció Victorino Ávila Osuna, quien se identificó a sí mismo como comunero y representante de los inconformes.

Atribuyó esta situación a la falta de que la mesa directiva convoque a junta a la asamblea, esto con relación a la construcción de la Presa Santa María, que fue inaugurada en el año 2023.

“Son muchos los problemas que hay en la comunidad de Santa María. Gobierno del Estado no se ha comportado y cumplido lo que se ha firmado en los contratos, pues todos los problemas que hay se han arrecholado, acumulado en virtud de que la mesa directiva... ya va para tres años que tomaron posesión y no han sesionado, no han hecho una junta, una reunión, y aquí dice el artículo, vamos a decir, 23, dice: ‘La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses’”, aseguró.

Ávila Osuna comentó que el incumplimiento es en los acuerdos de pago con relación a impacto ambiental, la arena, la grava, además de que se explotó un cerro de la comunidad fuera de la superficie conveniada.

“Que yo estoy seguro que ese no está dentro de la circunscripción territorial de lo expropiado, porque lo expropiado nada más son 2 mil 309 hectáreas”, argumentó.

Aunque no determinó el monto que, sostiene, les adeuda la autoridad, el comunero indicó que hasta el momento solo lo han recibido entre 20 y 25 por ciento del total.

Por este motivo solicitó la intervención de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ya que advirtió que no se descarta recurrir a la movilización en busca de que se cumplan los compromisos para que aterrizara la presa en mención.