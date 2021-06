EL ROSARIO. _ Modificaciones en las viviendas del que será el nuevo centro de población para ahorrar costos, son muestra de que no han sido tomados en cuenta, afirmó el secretario de la mesa directiva de los comuneros de Santa María y Anexos, José Juan Rendón Gómez.

Esto ante una presunta visita del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, donde se construye el nuevo centro de población la mañana de este sábado.

“Si no fuimos invitados es señal que no somos requeridos, por lo tanto no podemos avalar una construcción donde nuestra opinión no es tomada en cuanta”, argumentó el comunero.

Sostuvo además que no están de acuerdo en la construcción de las casas, ya que ese no fue el acuerdo tomado con el Gobierno del estado, pues se les pidió que el portal tuviera tres metros y medio de frente y se están haciendo de dos metros y medio, sin el portal de la parte posterior.

Abundó que se le pidió al estado que se les hiciera una casa muestra, y si después de verla construida se estaba de acuerdo, podían hacer las demás, lo que tampoco ha sucedido.

Otra inconformidad es el número de viviendas, ya que manifestó que se deben de construir 119 casas en base al censo que se levantó del pueblo, pero después el Gobierno del Estado dijo que solamente 58, pero la última cifra que se dio es de 20 casas, ya que argumentan que son 20 familias las que viven actualmente en Santa María.

“Lo que quieren es que nos salgamos para así inundar el pueblo, pero no han iniciado el traslado de la Iglesia, ni del panteón; si no trasladan el templo con el máximo de sus características y de acuerdo a las sugerencias y observaciones del INAH Sinaloa, no les vamos aceptar el traslado, es un templo antes del Siglo 18, por lo tanto es un monumento histórico”, expuso.