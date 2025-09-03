$!Comunidad de El Trébol II cumple tres días sin energía eléctrica, reportan

ESCUIINAPA._ Desde hace dos o tres días, los habitantes de la comunidad serrana de El Trébol II, en Escuinapa, están sin energía eléctrica, señaló la regidora Nora Floriano Chamorro.
“Antier llovió, no sé cómo estuvo, las cuerdas (cables) echaron lumbre. Como tres días sin luz tenemos, desde el lunes”, dijo.
Aunque un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad se presentó en la comunidad, al parecer no se hicieron trabajos suficientes o solo subieron las cuchillas, pues algunos cables se incendiaron, puntualizó.
La regidora apuntó que esta situación provocó miedo entre la población y las personas no podían dormir por el calor, los zancudos y el temor.
El problema ha sido reportado a CFE pero no hay respuesta, dijo, por lo que ha pedido a otras personas que se sumen a reportar, pues desde la comunidad serrana la comunicación no es tan viable y a veces no es posible porque no hay señal.