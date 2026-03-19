Comunidades de Elota ya presentan sequía: Japame

LA CRUZ, Elota._ Con el inicio de la temporada de sequía y el incremento gradual de las temperaturas, diversas comunidades del municipio de Elota comienzan a resentir los primeros efectos en sus fuentes de abastecimiento de agua potable, situación que mantiene en alerta a la Japame.

De acuerdo con reportes técnicos del organismo operador, algunos pozos de agua potable ya presentan disminución en sus niveles de producción, entre ellos el pozo del equipo de bombeo número 2 en la cabecera municipal, así como los pozos de las comunidades de Japuino —donde la reducción ha sido más significativa—, 26 de Enero, y Vida Campesina, dijo la dependencia en un boletín.

Además, el inicio de la temporada seca comienza a reflejarse en distintas localidades como Japuino, Aguaje, Alta Rosa, Arroyitos, Tayoltita, Tanques y El Saladito, donde las condiciones climáticas y la baja disponibilidad de agua subterránea empiezan a generar presión sobre los sistemas de abastecimiento.

Ante este panorama, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota informó que ya se encuentra implementando acciones y estrategias para atender oportunamente las condiciones que se están presentando, con el objetivo de mantener el suministro a la población y prevenir afectaciones mayores en los servicios.

El organismo señaló en el boletín que durante esta temporada es común que el consumo de agua potable se incremente de manera considerable debido al aumento de las temperaturas, lo que representa un reto adicional para la operación de los sistemas de distribución.

Por ello, la paramunicipal hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las acciones de cuidado del agua mediante el uso responsable del recurso, priorizando únicamente las necesidades esenciales.

Entre las recomendaciones destacan evitar el desperdicio, reutilizar el agua cuando sea posible, reducir el tiempo de uso en actividades domésticas y evitar prácticas que generen consumo innecesario, como el lavado excesivo de banquetas o el riego prolongado.

Japame reiteró que el agua es un recurso vital y limitado, por lo que la participación de la sociedad es fundamental para enfrentar la temporada de sequía y garantizar que el abastecimiento pueda mantenerse para todas las comunidades del municipio.

Finalmente, el organismo operador subrayó que continuará monitoreando de manera permanente los niveles de producción de los pozos y trabajando en la implementación de estrategias que permitan mitigar los efectos de la sequía, con el compromiso de salvaguardar el acceso al agua potable para la población de Elota.