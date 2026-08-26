Comunidades del valle de Escuinapa enfrentan otra noche sin luz y de calor

ESCUINAPA._ Bajo una noche de intenso calor e incluso la presencia de mosquitos, habitantes de comunidades del valle de Escuinapa se encuentran sin energía eléctrica este miércoles.

La sensación térmica está en 35 grados, lo que impide que puedan descansar y se preparan para una noche más, como en los últimos 15 días, donde el apagón se puede prolongar hasta 12 horas.

Las comunidades sin energía son Palmito del Verde, Cristo Rey y Teacapán; el problema se ha convertido ya en una situación que merma hasta la salud, señalaron vecinos.

“Es imposible dormir, es un calor intenso, no se puede estar dentro de casa y fuera de la casa, el calor se siente horrible y el montón de mosquitos”, dijo uno de los afectados.

Los niños lloran y los adultos mayores enfermos de cama se ponen mal porque se sienten deshidratados, indicaron.

Los pobladores informaron a Noroeste que las llamadas a la Comisión Federal de Electricidad las están haciendo desde los techos, ya que también la comunicación vía celular se interrumpe cuando el apagón es general.

La paraestatal les indica que de noche no pueden acudir por el tema de seguridad, pero tampoco lo hacen temprano.

Pidieron a este medio llamar al superintendente que hace unos días les proporcionó el número pidiendo que ante cualquier contratiempo le llamaran, evitando con ello una confrontación con personal de CFE, pero tampoco respondió a Noroeste.

Hasta las 23:17 horas, el servicio continuaba sin solucionarse.

Desde hace meses las comunidades del valle padecen, como en cada temporada de calor, apagones de energía eléctrica por horas.

Vecinos de la Colonia Morelos ya han iniciado procesos por la vía legal ante lo que consideran indiferencia de la CFE ante la situación que viven decenas de familias.

Incluso, hace una semana una comisión de vecinos de Palmito del Verde, Cristo Rey y Teacapán llevaron también oficios a Mazatlán para pedir solución a los apagones o realizarían otras acciones.