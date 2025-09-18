$!Comunidades serranas de Rosario bloquean carretera; exigen servicios básicos

PALMARITO, Rosario._ Habitantes de las comunidades serranas de Rosario mantienen este jueves un bloqueo de la carretera estatal que va a Santa María.

A través de pancartas demandan servicios, ya que viven en la zona más vulnerable desde que iniciaron los enfrentamientos entre grupos delictivos.

Están privados desde hace tiempo de servicios básicos, de educación y de salud, y consideran que han quedado en un abandono total.