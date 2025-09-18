$!Comunidades serranas de Rosario bloquean carretera; exigen servicios básicos

PALMARITO, Rosario._ Habitantes de las comunidades serranas de Rosario mantienen este jueves un bloqueo de la carretera estatal que va a Santa María.
A través de pancartas demandan servicios, ya que viven en la zona más vulnerable desde que iniciaron los enfrentamientos entre grupos delictivos.
Están privados desde hace tiempo de servicios básicos, de educación y de salud, y consideran que han quedado en un abandono total.
“Tenemos hambre”, “La sierra ocupa servicios médicos, maestros, la tienda Diconsa, luz”, señalan en las pancartas.
Los manifestantes soportaron el calor es intenso cubriéndose con paraguas y paños, muchos de ellos adultos mayores que piden que se les atienda.
Trabajadores que aún se mantienen con constructoras de la Presa Santa María ya no pudieron subir a realizar sus labores, el bloqueo cumplió tres días pero las respuestas institucionales aún no llegan, por lo que también piden que intervenga la Comisión Estatal de Derechos Humanos.