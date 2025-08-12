El Sur
Con alrededor de 300 atenciones concluyen Brigadas del Bienestar en Rosario

Este servicio se realizó en las comunidades de Agua Verde, El Pozole y Potrerillos y este miércoles será en Chametla
Hugo Gómez |
12/08/2025 14:52
12/08/2025 14:52

EL ROSARIO._ Con presencia en las sindicaturas de Agua Verde, El Pozole y Potrerillos y 300 atenciones cerraron las Brigadas del Bienestar en el municipio, promoviendo el acceso a servicios de salud y asistencia social gratuitos.

Estas acciones se realizaron de manera conjunta entre el Gobierno Municipal de Rosario y la Secretaría de Marina.

Durante estos servicios, se ofrecen a la población consultas de medicina general, dentista, toma de signos vitales, peluquería, reparación de electrodomésticos, trabajo social, aunado a la entrega de medicamentos y despensas.

La presidenta del Sistema Dif Rosario, Adela del Carmen Aguilar Astorga, a nombre de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional, estatal y municipal para acercar el gobierno a los ciudadanos, haciendo más fácil y accesible la atención a las necesidades de la población.

Puntualizó que representan una importante oportunidad para que las familias rosarenses se beneficien con una amplia gama de apoyos y servicios completamente gratuitos.

Las jornadas del bienestar se realizarán también miércoles 13 de agosto en la comunidad de Chametla, junto a la plazuela, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

