$!Con alrededor de 300 atenciones concluyen Brigadas del Bienestar en Rosario

EL ROSARIO._ Con presencia en las sindicaturas de Agua Verde, El Pozole y Potrerillos y 300 atenciones cerraron las Brigadas del Bienestar en el municipio, promoviendo el acceso a servicios de salud y asistencia social gratuitos. Estas acciones se realizaron de manera conjunta entre el Gobierno Municipal de Rosario y la Secretaría de Marina.

Durante estos servicios, se ofrecen a la población consultas de medicina general, dentista, toma de signos vitales, peluquería, reparación de electrodomésticos, trabajo social, aunado a la entrega de medicamentos y despensas.

La presidenta del Sistema Dif Rosario, Adela del Carmen Aguilar Astorga, a nombre de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional, estatal y municipal para acercar el gobierno a los ciudadanos, haciendo más fácil y accesible la atención a las necesidades de la población. Puntualizó que representan una importante oportunidad para que las familias rosarenses se beneficien con una amplia gama de apoyos y servicios completamente gratuitos.