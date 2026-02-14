$!Con altar y velas, rinden homenaje a mineros asesinados en Concordia

CONCORDIA._ Con el motivo de rendir homenaje a la memoria de los 10 trabajadores mineros que fueron víctimas de privación de la libertad y asesinato, decenas de ciudadanos se congregaron la tarde de este sábado en la plaza principal de Concordia, en un ambiente de recogimiento y profundo respeto, por un caso que ha marcado profundamente a este municipio serrano del sur de Sinaloa. Fue en punto de las 18:00 horas que tuvo lugar esta concentración, la cual se ubicó en el Monumento a la Minería, ubicada en esta misma plaza, un espacio simbólico para una comunidad, cuya historia economía ha estado ligada por generaciones a esta actividad. En el lugar fueron colocados chalecos y 10 cascos de trabajo, los cuales portaban los nombres de cada uno de los mineros, unos alineados al pie del monumento, mientras otros se encontraban en la parte superior.







Las prendas alineadas, con orden y sobriedad, representaban no solamente un oficio, sino las historias de esfuerzo cotidiano, jornadas extensas y el compromiso con el sustento familiar. A los pies del monumento veladoras encendidas, comenzaron a iluminar el atardecer, mientras ramos de flores blancas y mensajes escritos, se sumaban a la ofrenda a la vez que algunos de los asistentes recitaban oraciones mientras que otros más preferían mantenerse en silencio. Entre los presentes, se encontraban vecinos que día con día convivían con cada uno de los mineros, así como trabajadores de la empresa Vizsla Silver Corp, quiénes entre lágrimas, aún enfrentan el duelo.







Con este acto, los nombres de José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Miguel Tapia Rayón, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, quedaron plasmados en la memoria de los concordenses. El acto tuvo una oración aproximada de 20 minutos, el cual transcurrió en un silencio que pesaba, en donde sólo se escuchaban murmullos el crujir de las veladoras y uno que otro lamento por parte de los presentes, en donde no hubo consignas ni discursos, solamente una manifestación sobre acorde con el carácter de una comunidad que honra a los suyos, con respeto. El acto, de aproximadamente 20 minutos, transcurrió en un silencio que pesaba. Solo se escuchaban murmullos de oración, el crujir del fuego de las veladoras y algunos sollozos contenidos. No hubo consignas ni discursos extensos, sino una manifestación sobria, acorde con el carácter de una comunidad que honra a los suyos con respeto. La tragedia que golpeó la vida de los 10 mineros, dejó una marca profunda en este municipio, del sur de Sinaloa, pero a su vez afirmó algo que en Concordia se valora con firmeza, como lo es la memoria y la solidaridad, no obstante, la búsqueda por justicia y respuestas de parte de las autoridades, fue una de las principales consignas para llevar a cabo esta manifestación.







De esta forma en la actitud de la tarde, frente al monumento que simboliza el trabajo y la tradición minera, quedó claro que sus nombres no se borrarán con el paso del tiempo en una comunidad, donde todos se conocen el recordar, también una forma de hacer justicia. Para culminar con esta actividad, las personas se dijeron a la iglesia principal de la cabecera municipal, en donde se llevó a cabo una sesión de oraciones dedicadas a los 10 mineros víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con la información, difundida por autoridades estatales y nacionales, cinco de los mineros ya fueron identificados oficialmente al ser localizados en una fosa clandestina, ubicada en la comunidad de El Verde, Concordia.





