$!Con conferencia Preparatoria UAS promueve la detección temprana y prevención del Cáncer de Mama

ROSARIO._ En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, estudiantes de la Preparatoria UAS El Rosario participaron en una conferencia impartida por el especialista en ginecología, Ignacio Pasos Romero.

Durante la charla, abordó la importancia de la prevención, la detección oportuna y la autoexploración, al destacar que reconocer cualquier cambio a tiempo puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.