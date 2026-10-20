$!Con conferencia Preparatoria UAS promueve la detección temprana y prevención del Cáncer de Mama

ROSARIO._ En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, estudiantes de la Preparatoria UAS El Rosario participaron en una conferencia impartida por el especialista en ginecología, Ignacio Pasos Romero.
Durante la charla, abordó la importancia de la prevención, la detección oportuna y la autoexploración, al destacar que reconocer cualquier cambio a tiempo puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
Hizo un llamado a las y los jóvenes a dejar de lado el miedo, conocer su cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma o cuando existan antecedentes familiares, resaltando que la información y la atención oportuna son fundamentales para cuidar la salud.
La directora del plantel Monica Luna, agradeció al especialista, así como al personal médico que lo acompañó durante esta conferencia, por su disposición, el tiempo dedicado y el importante mensaje compartido con la comunidad estudiantil, contribuyendo a fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud.