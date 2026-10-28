$!Con devoción, fieles de Rosario celebran a San Judas Tadeo

ROSARIO._ Con música en vivo, pirotecnia y gran devoción, fieles vivieron la fiesta de San Judas Tadeo en la capilla dedicada en su honor en la cabecera municipal de Rosario.
Fue en a partir de la medianoche que un grupo musical entonó Las Mañanitas en honor al llamado santo patrono de las causas imposibles.
La pirotecnia convidaba a todos los presentes a asistir a la fiesta patronal en la capilla ubicada en el Infonavit Lola Beltrán, en la parte norte de la ciudad.
Por más de una hora se extendió la serenata, mientras devotos de todas las edades acudieron a dejar una veladora en acción de gracias por algún favor recibido.
Por la tarde se informó que se realizará la peregrinación por las calles de la colonia bajo su patrocinio y la misa solemne.
Así mismo, en diferentes puntos de la ciudad se realizan festejos con pirotecnia como ocurre en la Colonia Potreritos, así como diferentes altares colocados en la calle.