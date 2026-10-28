El Sur
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Tradición

Con devoción, fieles de Rosario celebran a San Judas Tadeo

La celebración arrancó desde la medianoche, en la que acompañados por un grupo musical entonaron Las Mañanitas
Hugo Gómez |
28/10/2026 10:00
28/10/2026 10:00

ROSARIO._ Con música en vivo, pirotecnia y gran devoción, fieles vivieron la fiesta de San Judas Tadeo en la capilla dedicada en su honor en la cabecera municipal de Rosario.

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Fue en a partir de la medianoche que un grupo musical entonó Las Mañanitas en honor al llamado santo patrono de las causas imposibles.

La pirotecnia convidaba a todos los presentes a asistir a la fiesta patronal en la capilla ubicada en el Infonavit Lola Beltrán, en la parte norte de la ciudad.

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Por más de una hora se extendió la serenata, mientras devotos de todas las edades acudieron a dejar una veladora en acción de gracias por algún favor recibido.

Por la tarde se informó que se realizará la peregrinación por las calles de la colonia bajo su patrocinio y la misa solemne.

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Así mismo, en diferentes puntos de la ciudad se realizan festejos con pirotecnia como ocurre en la Colonia Potreritos, así como diferentes altares colocados en la calle.

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