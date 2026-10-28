$!Con devoción, fieles de Rosario celebran a San Judas Tadeo

ROSARIO._ Con música en vivo, pirotecnia y gran devoción, fieles vivieron la fiesta de San Judas Tadeo en la capilla dedicada en su honor en la cabecera municipal de Rosario.

Fue en a partir de la medianoche que un grupo musical entonó Las Mañanitas en honor al llamado santo patrono de las causas imposibles.

La pirotecnia convidaba a todos los presentes a asistir a la fiesta patronal en la capilla ubicada en el Infonavit Lola Beltrán, en la parte norte de la ciudad.