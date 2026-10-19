$!Con diversas actividades personal de Hospital Integral Rosario conmemoraron el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

EL ROSARIO._ Con charlas a la derechohabiencia, un árbol de la vida, pausa activa, entre otras cosas, personal del Hospital Integral IMSS-Bienestar del municipio, conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.
Se informó que las actividades se mantienen desde la semana pasada en coordinación del personal de Enfermería, Trabajo Social y prestadores de servicio social.
“El objetivo más que nada es generar la concientización para la auto exploración sobre el cáncer se mama y la detección temprana”, afirmó el director de la unidad, Ramón Palazuelos Acosta.
Dentro de la dinámica del árbol de la vida, el personal y pacientes pudieron colocar un moño rosa por cada mujer, amiga o conocida que pasa el proceso de este padecimiento.
Asimismo, durante la pausa activa, se dio un partido de futbol entre pasantes y personal del nosocomio.