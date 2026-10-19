$!Con diversas actividades personal de Hospital Integral Rosario conmemoraron el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

EL ROSARIO._ Con charlas a la derechohabiencia, un árbol de la vida, pausa activa, entre otras cosas, personal del Hospital Integral IMSS-Bienestar del municipio, conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Se informó que las actividades se mantienen desde la semana pasada en coordinación del personal de Enfermería, Trabajo Social y prestadores de servicio social.