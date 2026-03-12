$!Con donaciones que suman $474 mil, arranca Colecta de Cruz Roja 2026 en Elota

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de fortalecer los servicios de atención médica y de emergencia, dio inicio la Colecta Anual de Cruz Roja 2026 Delegación La Cruz, bajo el lema “Esto que ves, es lo que hacemos juntos”, con una meta de 650 mil pesos, recursos que se destinarán a la operación de ambulancias, adquisición de equipo médico y capacitación del personal. Durante el arranque de la colecta se recibieron las primeras aportaciones de empresarios, agricultores y ciudadanía en general, logrando reunir 474 mil 32 pesos. La ceremonia comenzó con honores a la bandera y la entonación del himno de la Cruz Roja Mexicana, además de una representación sobre la noble labor que realiza la institución.

El presidente de Cruz Roja Delegación La Cruz, Jesús Héctor Retamoza Gil, anunció que en aproximadamente seis meses se contará con una nueva base y una nueva ambulancia, lo que fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio. Asimismo, reconoció el trabajo en equipo con el Ayuntamiento que permitió concretar este proyecto. Retamoza Gil hizo un llamado al sector empresarial, instituciones educativas, organizaciones civiles ya la ciudadanía a sumarse a la colecta.

“Hoy nos reunimos para iniciar una causa que representa solidaridad humana y compromiso con la vida, porque cada ambulancia que llega a un llamado de emergencia, cada atención médica y cada vida que se salva, es posible gracias al esfuerzo de muchas manos y el corazón solidario de la sociedad”, expresó. Por su parte, el Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, manifestó su confianza en la solidaridad de la población para superar la meta establecida. Señaló que la salud es uno de los ejes principales de su administración y anunció que funcionarios municipales donarán un día de sueldo para apoyar la cobranza. "Desde mi gobierno refrendando mi compromiso siempre con Cruz Roja, apoyando y sumarse a esta causa. Estoy convencido de que vamos a rebasar la meta, presidente, juntos, en equipo, trabajando con solidaridad, porque, que nos traigan este proyecto nuevo a Elota, simboliza el compromiso que tienen ustedes con nosotros, y es momento de que nosotros refrendamos y respondemos también de una manera positiva", afirmó el alcalde.