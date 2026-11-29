EL ROSARIO._ Con la bendición la corona y encendido de la primera vela, se marcó el inicio del tiempo de Adviento, lo que representa el tiempo de preparación para el nacimiento del hijo de Dios, señaló el vicario del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, Alberto Ortega. Esta acción se llevó a cabo en el templo mariano este 29 de noviembre a las 06:00 horas, durante la primera misa dominical en el tiempo litúrgico que recuerda la primera venida de Jesús como salvador de los hombres.

”Adviento viene de la palabra latina adventun, que significa venida. Dentro del Adviento en la iglesia lo podemos dividir nosotros en cuatro semanas que a la vez se simbolizan con estas cuatro velas, la vela es la luz que representa a Cristo que ilumina nuestras tinieblas”, explicó el sacerdote. El presbitero detalló que esta primera luz que se encendió representa el valor de la vigilancia, mientras que en las posteriores tendrán como centro la conversión, el gozo y la esperanza.



