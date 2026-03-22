$!Con limpieza en El Caimanero, Rosario se suma a la jornada estatal ‘Sinaloa, limpia tu playa”

EL ROSARIO._ Con la participación de ciudadanía y autoridades, este domingo se llevó a cabo una jornada de limpieza masiva en la playa El Caimanero, como parte del programa “Sinaloa, limpia tu playa”. Bajo esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado, de manera simultánea los 11 municipios costeros de Sinaloa se unieron para contribuir al cuidado del medio ambiente.





La convocatoria contó con una buena respuesta al lograr una participación de 300 personas, entre estudiantes, funcionarios públicos, instituciones gubernamentales y ciudadanía en general. La Alcaldesa de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar; y Crescencio Ramírez Sánchez, Comisionado de Comunidades Indígenas, estuvieron presentes durante el evento. En su mensaje, la Presidenta Municipal agradeció la participación de todos los asistentes, al tiempo que destacó que la playa El Caimanero representa un símbolo de identidad para los habitantes del municipio, además de ser un tesoro natural que debe protegerse. Asimismo, subrayó que gran parte de la contaminación en los mares es consecuencia de las acciones humanas, por lo que enfatizó en la importancia de tomar conciencia y promover una cultura de responsabilidad y respeto hacia los recursos naturales.

Por su parte, Crescencio Ramírez Sánchez, Comisionado de Comunidades Indígenas en representación del Gobierno del Estado, señaló que estas acciones reflejan el compromiso de los sinaloenses con el cuidado del mar, del cual dependen muchas familias. Aunque no se determinó la cantidad de desechos que se removieron de las playas rosarenses, se destacó que se contribuye así a mantener limpias las playas y avanzar hacia un Sinaloa más sustentable.