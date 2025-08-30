El Sur
|
Desaparecidos

Con marcha y misa, recuerdan a sus familiares desaparecidos en Rosario

El colectivo ‘Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos’ se reunió en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario para honrar a sus familiares desaparecidos y exigir justicia en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2025 22:24
30/08/2025 22:24

ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del colectivo “Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos” realizaron una marcha y una misa en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde honraron la memoria de sus familiares desaparecidos y exigieron justicia.

Con globos, fotos, lonas y camisetas con las fotografías de sus seres queridos, los miembros del colectivo salieron alrededor de las 17:00 horas de este sábado de la explanada municipal rumbo al Santuario, donde visibilizaron la crisis de desaparecidos en ese municipio y el resto de Sinaloa.

A esta manifestación de justicia se sumaron más personas con familiares desaparecidos.

La marcha terminó en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde se oficio una misa por los desaparecidos y sus familiares, y se pidió su pronto regreso.

