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Con nuestro trabajo rendimos homenaje a todos los mineros de México: Velázquez Alzúa

Se cumple un mes del accidente en la mina Santa Fe, en Rosario, donde cuatro mineros quedaron atrapados, localizando a tres de ellos, uno sin vida, y se mantiene la búsqueda del cuarto trabajador
Hugo Gómez |
25/04/2026 09:23
25/04/2026 09:23

ROSARIO._ Al cumplirse un mes de los derrames de jales en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario,, donde permanece desaparecido el trabajador minero, Isidro Beltrán, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, difundió un mensaje al respecto en sus redes sociales.

“Hoy se cumple un mes del accidente en la #MinaSantaFe. Con nuestro trabajo rendimos honor a todos los #mineros de #México”, expuso la funcionaria.

El accidente se registró el 25 de marzo en la mina propiedad de la empresa Industrial Minero Sinaloa S.A. de S.V., y que originalmente permanecieron atrapados cuatro mineros, dos de ellos extraídos con bien, mientras que el tercero sin vida.

Con relación al cuarto minero, hasta el 24 de abril se reportaba que se encontró la unidad con la que laboraba en el rebaje 48, en la zona norte, ya que se cubrió los días previos la parte sur consideraba como galería positiva de acuerdo a registros y videos previos al accidente.

No obstante, tanto autoridades como la empresa se han comprometido a no descansar hasta que Isidro sea extraído.

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